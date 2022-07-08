Симферополь, 8 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на период с 9 по 11 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В связи с прохождением фронтальных разделов днем 9 июля, в течение суток 10 и 11 июля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем град», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, возможны подтопления территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня сильные ливни привели к подтоплениям в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах.