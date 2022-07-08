Подпорожье, Ленинградская область, , 12:26 — REGNUM Подросток скончался от удара током, поднимаясь по лестнице дома культуры в Подпорожском районе Ленинградской области, сообщили 8 июля в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Провода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несчастный случай произошел днем 7 июля в поселке Важины. Тело 12-летнего школьника нашли на лестнице в Доме культуры «Важинское клубное объединение». Как выяснили следователи, прибывшие на место, ребенок дотронулся рукой до батареи отопления, где имелось повреждение электропровода. В результате чего мальчика ударило током, и ребенок скончался на месте происшествия.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Изъята документация, допрошены работники клуба и родственники потерпевшего», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время помещение Дома культуры обесточено и опечатано.