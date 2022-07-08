Джакарта, , 13:03 — REGNUM В ходе своего выступления на министерском саммите G20 на Бали 8 июля министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула значимость продовольственной и энергетической безопасности во всем мире. По ее словам, в этом контексте Россия может рассматриваться как «угроза», передает телеканал Nine News.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявила глава австралийской дипломатии, Россия якобы несет «главную ответственность за подрыв поставок продовольствия и энергии».

По ее словам, это дает повод мировому сообществу сплотиться для оказания «давления» на Москву.

«Только Россия несет ответственность за свои действия и последствия этих действий … Я надеюсь, что сегодняшняя встреча даст возможность многим странам собраться вместе и оказать давление на Россию», — заключила министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала спецоперации на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр иностранных дел Австралии: «Никаких уступок Китаю»