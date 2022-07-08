Ижевск, , 12:16 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 июля прививку от коронавируса сделал 698 841 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 559 192 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 170 198 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 26 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 583 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 591 случай заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки.