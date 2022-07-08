Ижевск, 8 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 июля прививку от коронавируса сделал 698 841 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

Второй компонент препарата получили 559 192 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 170 198 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 26 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 583 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 591 случай заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки.