Беллинцона, , 12:15 — REGNUM Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини оправданы по делу о мошенничестве. Об этом 8 июля сообщает агентство France Press.

Йозеф Блаттер Kremlin.ru

Отмечается, что Федеральный уголовный суд Швейцарии не удовлетворил требование прокуратуры, запросившей для бывших функционеров 18 месяцев лишения свободы условно.

Процесс по делу о мошенничестве для 86-летнего Блаттера и 67-летнего Платини проходил с 8 июня по 8 июля в городе Беллинцона.

Суд стал итогом масштабного расследования, которое началось в 2015 году и длилось шесть лет. На нём рассматривался эпизод с выплатой Блаттером для Платини в 2011 году 2 млн швейцарских франков. Прокуратура посчитала, что платёж был совершён без законных оснований и нанёс ущерб ФИФА.

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