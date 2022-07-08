Беллинцона, 8 июля 2022, 12:15 — REGNUM Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини оправданы по делу о мошенничестве. Об этом 8 июля сообщает агентство France Press.

Йозеф Блаттер
Йозеф Блаттер
Kremlin.ru

Отмечается, что Федеральный уголовный суд Швейцарии не удовлетворил требование прокуратуры, запросившей для бывших функционеров 18 месяцев лишения свободы условно.

Процесс по делу о мошенничестве для 86-летнего Блаттера и 67-летнего Платини проходил с 8 июня по 8 июля в городе Беллинцона.

Суд стал итогом масштабного расследования, которое началось в 2015 году и длилось шесть лет. На нём рассматривался эпизод с выплатой Блаттером для Платини в 2011 году 2 млн швейцарских франков. Прокуратура посчитала, что платёж был совершён без законных оснований и нанёс ущерб ФИФА.

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