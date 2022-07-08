Мясниковский район, Ростовская область, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области арестован мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии на ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Арест Fonday.ru

Мужчина стал фигурантом уголовного дела «Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Решение о заключении предполагаемого злоумышленника под стражу до 27 августа 2022 года принял Мясниковский районный суд.

Постановление вступило в законную силу.