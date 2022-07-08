Пекин, 8 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Пекин считает отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона внутренним делом королевства, но надеется на развитие двусторонних отношений. Об этом 8 июля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Это внутреннее дело Великобритании. Независимо от того, как будет развиваться ситуация в Великобритании, мы надеемся, что британская сторона будет исходить из долгосрочной перспективы, двигаться навстречу китайской стороне и будет содействовать стабильному и устойчивому развитию двусторонних отношений», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании после очередного скандала.

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