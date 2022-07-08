Джакарта, 8 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия пытается создать комфортную ситуацию во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали, 7–8 июля 2022 года, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«С начала встречи мы продолжали консультироваться и общаться со всеми государствами-членами. И мы сказали, что хотим создать комфортную атмосферу для всех», — заявила глава МИД Индонезии.

По словам министра, благодаря такому подходу и постоянным консультациям встреча G20 стала важным импульсом, в рамках которого все основные игроки в мире собрались вместе, чтобы обсудить различные текущие глобальные проблемы.

«В этом нет ничего удивительного. Индонезия как принимающая сторона уважает позицию каждой страны», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии выразило обеспокоенность полученным бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ ранением.