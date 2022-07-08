Ижевск, , 12:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 26 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 583 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 591 случай заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы девять человек, накануне в больницу попали три жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 779 человек, 30 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, четыре человека — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 22 жителя республики.