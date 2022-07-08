Канберра, 8 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз во время выступления в эфире телеканалаNineNews заявил, что его лейбористское правительство не будет продлевать налоговые каникулы, которые позволили снизить цену на бензин.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Напомним, что предыдущее либеральное правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном временно сократило акциз на топливо на 44 цента. В бюджете Австралии, который действует до сих пор установлено, что налоговые каникулы, если не будет решено иначе, будут автоматически отменены в конце сентября.

«Мы уже унаследовали государственных долг в триллион долларов … Мы будем шаг за шагом пытаться приводить в порядок бюджет … Это важно для уровня жизни людей в среднесрочной и долгосрочной перспективе… И люди понимают, что этим нужно заниматься», — сказал Альбаниз.