В Австралии не продлят налоговые каникулы
Канберра, 8 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз во время выступления в эфире телеканалаNineNews заявил, что его лейбористское правительство не будет продлевать налоговые каникулы, которые позволили снизить цену на бензин.
Напомним, что предыдущее либеральное правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном временно сократило акциз на топливо на 44 цента. В бюджете Австралии, который действует до сих пор установлено, что налоговые каникулы, если не будет решено иначе, будут автоматически отменены в конце сентября.
«Мы уже унаследовали государственных долг в триллион долларов … Мы будем шаг за шагом пытаться приводить в порядок бюджет … Это важно для уровня жизни людей в среднесрочной и долгосрочной перспективе… И люди понимают, что этим нужно заниматься», — сказал Альбаниз.