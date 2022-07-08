* талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, , 12:14 — REGNUM В афганской провинции Бамиан спецслужбы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали одного из врачей провинциальной больницы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Relax.tavrika.su

Согласно источникам, медик по имени Юсуф намеревался отправиться в Кабул и был арестован на контрольно-пропускном пункте на выезде из города Бамиан.

Абдул Сабур Фарзан Сайгани, пресс-секретарь губернатора провинции Бамиан, заявил, что ему ничего не известно об аресте этого врача.

Согласно источникам в Бамиане, после четырёх дней боёв между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и людьми маулави Мехди в уезде Балхаб соседней провинции Сарипуль, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие ограничения в отношении жителей Бамиана и даже арестовали некоторых из них по подозрению в связях с маулави Мехди.