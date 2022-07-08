Сидней, Австралия, 8 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Пик кризиса, связанного с наводнениями на юго-востоке Австралии, возможно, уже позади с точки зрения погодных условий. Поэтому местные спасательные власти постепенно начинают выпускать сообщения о том, что жители отдельных районов Нового Южного Уэльса могут вернуть в свои поврежденные дома и начать заниматься ликвидацией последствий, обустраивая свое жилье, передает телеканал NineNews.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

В министерстве по чрезвычайным ситуациям по Новому Южному Уэльсу выпустили уже 75 уведомлений об «осторожном возвращении» в места своего постоянного проживания. Эти сообщения в общей сложности охватывают 50 000 ранее эвакуированных людей.

Однако, премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте во время выступления на пресс-конференции заявил, что ситуация далека от завершения, поскольку на юго-востоке Австралии все еще действует 67 приказов об эвакуации и 22 предупреждения, охватывающие около 47 000 человек.