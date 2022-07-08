Ярославль, 8 июля 2022, 12:12 — REGNUM Депутаты и сотрудники Ярославской областной думы вернулись на рабочие места после эвакуации. Об этом сообщил заместитель председателя думы Антон Капралов.
Думу эвакуировали после сообщений о минировании. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые проверили здание.
Также утром 8 июля в Ярославле были получены сообщения о минировании ещё ряда общественных зданий — торговых центров, автовокзала, суда, школ.
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