Казань, 8 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки подтвердили 42 новых случая заражения коронавирусом, накануне заболели 43 человека. В ковид-стационары госпитализировали 54 пациента, сообщает 8 июля общероссийский оперативный штаб.

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Всего в регионе зарегистрирован 152 891 случай заражения коронавирусом, выздоровели 149 447 пациентов, скончались 1996 человек. За сутки выписали девять пациентов, один человек умер.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области за время пандемии зарегистрировали 188 204 случая заражения коронавирусом.

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