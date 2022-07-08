Вашингтон, 8 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Россия использует Международную космическую станцию (МКС) в политических целях, в том числе для поддержки военной спецоперации на Украине, полагает NASA. Заявление американского космического ведомства опубликовано рядом СМИ.

Nasa.gov МКС

В заявлении говорится, что NASA решительно осуждает использование МКС Россией в политических целях. В ведомстве полагают, что это противоречит основным назначениям станции — продвижению науки и развитию мирных технологий при участии 15 стран.

При этом в NASA не уточнили, что именно стало поводом для заявления. Газета The Washington Post и специализированный интернет-портал Ars Technica предположили, что речь идёт о разворачивании в июле на МКС флагов республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, таким образом российские космонавты отреагировали на освобождение ЛНР.

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