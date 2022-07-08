Джакарта, , 12:13 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что займет твердую позицию, когда 8 июля она встретится со своим китайским коллегой. Об этом она рассказала на полях министерского саммита G20 на Бали, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Общаясь с журналистами, Вонг сказал, что стабилизация отношений отвечает интересам обеих стран.

«Мы все знаем, что у нас есть свои различия … Мы считаем, что взаимодействие необходимо для стабилизации отношений», — отметила глава австралийской дипломатии.

По ее словам, она ожидает, что на встрече будет поднят ряд вопросов.

«Мы будем делать все спокойно и последовательно. Мы будем делать это в дипломатичной и прямой манере … Мы не пойдем ни на какие уступки, когда речь идет о национальных интересах Австралии», — добавила министр.