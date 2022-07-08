Лисичанск, ЛНР, , 12:11 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли женский монастырь во время боёв за город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 июля сообщает РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что киевские боевики предпринимали неоднократные попытки уничтожения Богоявленского Предтеченского женского монастыря под Лисичанском, потому что, как рассказала игуменья Екатерина, нацистам не нравилось, что эта монашеская обитель находится в лоне Русской православной церкви и подчиняется Московскому патриархату.

Также указывается, что в ходе освобождения союзными силами Лисичанска от вооруженных украинских формирований, последние произвели обстрел монастыря, а в ходе которого получил повреждения святой источник и была ранена настоятельница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что подавляющее большинство мобилизованных в ВСУ не имеют навыков обращения с оружием.