Лисичанск, ЛНР, 8 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли женский монастырь во время боёв за город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 июля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что киевские боевики предпринимали неоднократные попытки уничтожения Богоявленского Предтеченского женского монастыря под Лисичанском, потому что, как рассказала игуменья Екатерина, нацистам не нравилось, что эта монашеская обитель находится в лоне Русской православной церкви и подчиняется Московскому патриархату.

Также указывается, что в ходе освобождения союзными силами Лисичанска от вооруженных украинских формирований, последние произвели обстрел монастыря, а в ходе которого получил повреждения святой источник и была ранена настоятельница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что подавляющее большинство мобилизованных в ВСУ не имеют навыков обращения с оружием.