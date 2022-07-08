В Самарской области сообщили о ходе благоустройства одного из храмов
Самара, 8 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Территорию вокруг Храма Вознесения Господня благоустраивают в городе Октябрьский Самарской области. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Алексей Колчин ИА REGNUM
В храме
Сообщается, что работы идут в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На территории храма намерены сделать новое покрытие, установить освещение, урны и лавочки, провести озеленение.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре намерены отремонтировать памятник погибшим воинам.