Салехард, 8 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На Ямале 11 выпускников школ получили 100-бальный результат на едином государственном экзамене. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Три максимальных результата были получены по истории, по два — за обществознание, химию и русский язык, по одному — за информатику и физику.

Лидером по 100-балльникам в регионе стал Ноябрьск — семеро выпускников. Выпускница школы №7 этого ямальского города Екатерина Шестопалова набрала наивысший балл сразу по двум предметам — русскому языку и истории. В 2022 году она стала единственной, кто достиг в регионе такого высокого результата.

Отмечается, что школьники, набравшие наивысший балл, в течение августа получат гранты от губернатора в размере 100 тысяч рублей. Такой же суммой поощрят и учителей, успешно подготовивших ребят.