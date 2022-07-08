Чебоксары, 8 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии 57% семей полностью потратили средства материнского капитала, большинство направили деньги на решение жилищных вопросов. Об этом ИА REGNUM сообщили отделении ПФР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, с начала реализации государственной программы материнского капитала в Чувашии обладателями сертификатов стали 112,9 тыс. семей, в том числе с января 2022 года его получили почти 3,2 тыс. жительниц республики.

Средствами маткапитала распорядились свыше 64,8 тыс. семей, что составляет 57% от числа получивших данную поддержку. Чаще всего средства направляются на улучшение жилищных условий: этим правом воспользовались более 85,2 тыс. семей.

Кроме того, почти 7,7 тыс. семей направили средства на образование детей, 6 тыс. семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала, две семьи использовали маткапитал на приобретение товаров для детей-инвалидов.

Напомним, что ранее программа материнского капитала продлена до 2026 года. В настоящее время размер капитала составляет 524 527,9 рублей, а для семей, где родился второй или последующий ребёнок, — 693 144,10 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии насчитывается 16 498 многодетных семей, в том числе восьмерых детей воспитывают 84 семьи, девятерых — четыре семьи, по десять детей растёт в трёх семьях.