Москва, , 12:10 — REGNUM Для регулирования рынка криптовалюты в России уже принят ряд мер, но пока их недостаточно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Криптовалюта Capital.ru

В ходе заседания сенатор Андрей Клишас спросил, что требуется сделать для того, чтобы предотвратить криминальное использование криптовалют. Чиханчин ответил, что движение в этом направлении в России уже происходит.

«Сейчас появились цифровые активы, появляются некие элементы регулирования, уголовного наказания, но этого пока недостаточно», — сказал глава службы.

Чиханчин сослался на данные СМИ, согласно которым в мире существует 13 тыс. видов криптовалюты и десятки различных бирж, деятельность которых не урегулирована.

«Я думаю, что тот путь, который мы сегодня проводим с правительством, и отрабатываем механизм возможного регулирования совместно с Центральным банком, он нас приведет к решению данной проблемы», — заключил глава Росфинмониторинга.

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