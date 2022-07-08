Веллингтон, 8 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. 8 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз приветствовал у себя на родине свою новозеландскую коллегу Джасинду Ардерн. В ходе совместной пресс-конференции Альбаниза спросили, хочет ли правительство Австралии «переманить» больше медсестер к себе на континент из Новой Зеландии, передает телеканал NineNews.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

Тут вмешалась Ардерн, которая пошутила, сказала: «Ага, не дождетесь».

Как пишут журналисты, это связано с тем, что Австралия сталкивается с нехваткой медицинского персонала.

«Мы не гоняемся за нашими друзьями из Новой Зеландии. Правда в том, что у нас постоянно есть обмены на рынке рабочей силы … У нас есть общие проблемы, связанные с нехваткой кадров, это также часть глобальных проблем», — ответил Альбаниз.