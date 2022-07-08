Стрежевой, Томская область, 8 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту падения ребёнка из окна многоквартирного дома в городе Стрежевой Томской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

Инцидент произошёл вечером 7 июля. Из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал пятилетний мальчик. С полученными травмами его госпитализировали в больницу.

«Прокуратура г. Стрежевого организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.