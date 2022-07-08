Сидней, Австралия, 8 июля 2022, 12:11 — REGNUM Сообщения о пандемии, коронавирусе и COVID-19, которые, как надеялись жители Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии), им больше не придется слышать снова в таком количестве как прежде, рискуют снова попасть на первые полосы газет и новостных ресурсов, поскольку число случаев заражения по всему региону продолжает расти. Об этом 8 июля сообщил телеканал Nine News.
В свою очередь премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте заявил на пресс-конференции прямо, что «ковид никуда не делся».
«Мы знаем это по цифрам, мы знаем это по мировому опыту», — сказал он.
Он приветствовал приверженность австралийцев вакцинации двумя прививками. Сейчас этот показатель для всей Австралии составляет около 95%.
Но, как указал Перротте дальше, уровень ревакцинации оценивается всего лишь в 60%.
«Лучшее, что мы можем сделать, — это вакцинироваться», — призвал премьер-министр штата.