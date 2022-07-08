Вашингтон, 8 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что 27 000 человек были перемещены в результате боёв в уезде Балхаб афганской провинции Сарипуль. Об этом сообщает газета «8 Собх».

af. shafaqna.com Беженцы из Балхаба

УКГВ опубликовало информационный бюллетень на своей странице в соцсети и сообщило, что эти люди укрылось в соседних провинциях, в основном, в Бамиане. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подчеркнуло, что его подразделения в Балхабе пытаются оказать помощь 10 тысячам человек.

Ведомство заявило, что Организация Объединённых Наций пытается оказать медицинскую и образовательную помощь перемещённым лицам, и, кроме того, им будет предоставлен денежная помощь наличными.

Во время кампании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе по подавлению отрядов маулави Мехди больше всего пострадали мирные жители.