Геленджик, Краснодарский край, 8 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Административный штраф назначен главе администрации Геленджика Алексею Богородистову решением Геленджикского городского суда от 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Gelendzhik.org Набережная Геленджика

С постановлением о привлечении мэра города-курорта к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, ранее обратился прокурор. 8 июля Геленджикский горсуд повторно рассмотрел постановление прокурора.

Суд, по результатам рассмотрения дела, усмотрел в действиях главы Геленджика признаки состава административного правонарушения и назначил ему административное наказание в размере три тысячи рублей.

Сам Алексей Богородистов в своём телеграм-канале так прокомментировал решение суда.

«Краевая прокуратура обжаловала решение суда второй инстанции о назначении административного штрафа. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение об отмене всех принятых решений и вернул дело на новое рассмотрение в Геленджик. Сегодня суд принял решение о назначении штрафа вместо дисквалификации. Наша позиция неизменна — и это решение тоже будем оспаривать в вышестоящей инстанции»), — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года городской суд Геленджика вынес постановление о дисквалификации главы администрации города-курорта на срок в один год за невыполнение требований прокуратуры об устранении нарушений. Тогда же Богородистов заявил о несогласии в решением судебной инстанции, которое впоследствии обжаловал.

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