Беллинцона, , 12:07 — REGNUM Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по обвинению в мошенничестве. Эти двое, некогда одни из самых влиятельных фигур в мировом футболе, были признаны невиновными в незаконной организации платежа в размере двух миллионов швейцарских франков в 2011 году, сообщает 8 июля The Guardian.

Йозеф (Зепп) Блаттер Agência Brasil (Secretaria de Imprensa e Divulgação)

В то время ожидалось, что Платини, будучи вице-президентом ФИФА, сменит Блаттера на посту президента федерации.

В январе 2011 года Блаттер санкционировал выплату Платини крупной суммы за консультационные услуги, что положило конец карьерам обоих футбольных чиновников. Комитет по этике ФИФА отстранил их от должности. Блаттер и Платини безуспешно пытались добиться пересмотра в апелляционном комитете ФИФА, а затем в спортивном арбитражном суде.

Швейцарские прокуроры заявили, что выплата была произведена «без законных оснований» и «незаконно обогатила Платини», но судья на процессе признал обоих невиновными. Теперь к Платини вернутся его два миллиона швейцарских франков.

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