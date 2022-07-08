Мельбурн, Австралия, 8 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. 8 июля полиция штата Виктории (юго-восток Австралии) запустила новую службу по приему текстовых сообщений. Теперь если граждане, которые передвигаются на общественном транспорте, увидят что-то необычное и подозрительное, то они могут отправить SMS-сообщение, предвосхитив совершение правонарушения или преступления. Об этом сообщил телеканал Nine News.

SMS

Сервим STOPIT является первой в Австралии службой, которая позволяет людям незаметно отправлять текстовые сообщения в полицию, чтобы регистрировать инциденты, которые они наблюдают в трамваях, поездах и автобусах.

Служба предназначена для пресечения нежелательного сексуального поведения, а также позволяет пассажирам сообщать о подозрительных вещах, угрожающем и оскорбительном поведении, непристойных и расистских выражениях, инцидентах, связанных с наркотиками и алкоголем, граффити и порче имущества.

Общественности был представлен специальный номер, на который можно отправить текстовое сообщение. При необходимости гражданину может быть предоставлена ссылка для отправки материалов графического характера, если он сочтет это безопасным.