Триполи, 8 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Представители Футбольной ассоциации Ливии сообщили подробности проведения финального этапа местной футбольной лиги. Об этом 8 июля сообщает Fawasel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, этап с участием шести клубов пройдёт в формате «каждый против каждого» с 13 по 27 июля. Как сообщается, глава ассоциации Абдель Хаким Аль-Шелмани достиг договоренности с властями Туниса о приеме ливийских соревнований.

На время проведения чемпионата, Ливийской федерации были переданы четыре стадиона: «Радес», «Сфакс», «Сус» и «Монастир». Время проведения матчей варьируется от пяти до девяти вечера по тунисскому времени.

Ассоциация была вынуждена перенести игры в Тунис из-за крайне напряжённой ситуации в Ливии.