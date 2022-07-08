Москва, 8 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Ранее на текущей неделе доллар в моменте поднимался в район 64,60 руб., откуда начал откат, который продолжается вплоть до настоящего момента. Об этом 8 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

По его словам, пара доллар/рубль, которая с начала пятничной сессии теряет почти 1,3%, тестирует отметку 61 руб., пробой которой обусловит возвращение котировок ниже 60 руб.

Эксперт добавил, что американская валюта демонстрирует технический откат после довольно энергичного подъема, но достижения недавних многолетних минимумов сейчас не ожидается. По его словам, в ближайшей перспективе рубль может еще немного укрепиться, однако потенциал роста на данном этапе представляется ограниченным, в том числе потому, что после угроз валютной интервенции покупатели будут действовать осторожнее.

С другой стороны, отметил он, риски для существенного ослабления российской валюты тоже отсутствуют, по крайней мере, пока. Локальную поддержку рублю оказывает отскок нефти, которая отыграла практически все потери, понесенные ранее в течение недели. По его словам, Brent снова торгуется выше 100 долларов, сумев привлечь покупателей на падении. При этом доллар США на международной арене продолжает обновлять 20-летние максимумы, а рубль не менее успешно игнорирует этот фактор, что во многом объясняется активностью краткосрочных спекулянтов, сказал он.

Даже если доллар снова уйдет ниже 60 руб., он вряд ли задержится там надолго, и в среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается возвращение за пределы 67 руб. с целью на 70 руб., отметил эксперт.