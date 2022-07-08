Пенза, , 12:05 — REGNUM В Пензенской области за время пандемии зарегистрировали 188 204 случая заражения коронавирусом, в том числе 34 — за минувший день. Об этом 8 июля сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего выздоровели 181 842 человека, из них за сутки выписали 18 пациентов.

В ковид-стационары области 7 июля госпитализировали 30 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5963 человека, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенскую область 7 июля прибыли вынужденные переселенцы из Харьковской области. Сразу после заселения люди прошли медосмотр и сдали тест на коронавирус.

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