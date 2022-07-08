Черкесск, 8 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии подвели итоги ЕГЭ-2022. В нынешнем году в республике сдали экзамен на 100 баллов шестеро выпускников. Они получили высший балл по семи предметам, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Всего в нынешнем году в Карачаево-Черкесии получили 100 баллов шесть выпускников по семи предметам: по истории — четыре человека, по обществознанию — два человека, по химии – один человек.

Наилучшие результаты продемонстрировали Аслан Урусов — учащийся гимназии №9 города Черкесска и Сумайя Салпагарова — выпускница школы №5 села Терезе Малокарачаевского района. Первый из отличников набрал по трем предметам 294 балла, вторая — 282.

Всего в Карачаево-Черкесии подали заявления на сдачу ЕГЭ 2026 человек. Из них выпускники 2021–2022 года составляли 1747 человека, студенты ссузов и колледжей — 136 человек, выпускники прошлых лет — 143 человека.