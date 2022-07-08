Канберра, 8 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Гражданам Новой Зеландии, которые живут и работают в Австралии, может быть предоставлено право голоса. Об этом 8 июля заявил премьер-министр страны Энтони Альбаниз, передает телеканал NineNews.

Австралия

Альбаниз и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн встретились 8 июля и обсудили ход переговоров о гражданстве между двумя странами. В свою очередь глава австралийского правительства сообщил, что рассматривает возможность предоставления права голоса новозеландцам, проживающим в Австралии в течение года.

«В Новой Зеландии, если вы являетесь австралийцем, проживающим в течение года, у вас есть право голоса в Новой Зеландии, вы можете в полной мере участвовать в этих процессах … Мы будем просить Объединенный комитет по вопросам выборов рассмотреть вопрос о том, есть ли способ вернуться к возможностям, которые существовали в прошлом, чтобы новозеландцам, которые находятся здесь, в Австралии, вносят свой вклад в общество, платят налоги и работают, дать право голоса здесь, в Австралии», — сказал Альбаниз на встрече с Ардерн.