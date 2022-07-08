Южно-Сахалинск, , 12:01 — REGNUM Курилы должны развиваться быстрее, такая задача стоит перед Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и правительством Сахалина, об этом подводя итоги своей двухдневной работы в островном регионе 8 июля сказал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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На ТОР «Курилы» работают 8 резидентов, которые инвестируют в свои проекты почти 12 млрд рублей. Фактически создано уже 830 новых рабочих мест. После введения на островах специального преференциального режима на Курилы пришли ещё шесть инвесторов.

«Мы будем добиваться того, чтобы на Курильских островах появлялось как можно больше проектов. Но тут тоже есть свои особенности. Дело в том, что начинать всегда труднее всего. Первые проекты готовят путь для остальных. Под них будут строиться дороги, линия электропередач. Когда это все прорастет, следующие инвесторы будут приходить уже на значительно более простые условия. Прорвёмся!» — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Курилах, где по указу президента РФ Владимира Путина действует особый преференциальный режим, зарегистрировано уже шесть резидентов. Как рассказал Юрий Трутнев, до конца 2022 года на острова зайдут ещё 20 инвесторов.