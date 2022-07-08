Москва, 8 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. После двухдневного обвала нефть отскочила от апрельских минимумов в районе 98,50 долларов за баррель и, прибавив за день почти 5%, завершила торги 7 июля за пределами зоны 104,50 долларов. Об этом 8 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, 8 июля Brent пытается развить восходящий импульс, но пока безуспешно. Покупатели снова ушли в тень, хотя в целом на рынке начали появляться признаки стабилизации.

Эксперт отметил, что настроения в сырьевом сегменте остаются неустойчивыми и переменчивыми, а трейдеры — чувствительными к новостям со стороны предложения и спроса. Отраслевой отчет из США не оказал заметного влияния на рынок, тем более что результаты оказались неоднозначными. Коммерческие запасы нефти подскочили на 8,2 млн баррелей на прошлой неделе (максимально за восемь недель), тогда как запасы дистиллятов и бензина сократились на 1,3 млн и 2,5 млн баррелей соответственно, сказал он.

По его словам, главным препятствием на пути к росту цен на данный момент остается риски рецессии, и в этом контексте трейдеры с особым вниманием следят за поступающей экономической статистикой, которая действительно подает тревожные сигналы. Переславский добавил, что в краткосрочной перспективе мировые рынки, включая нефть, обратят внимание на отчет по рынку труда США — если результаты разочаруют, это будет означать усиление экономических рисков и, соответственно, ухудшение перспектив спроса.

При этом, отметил эксперт, благодаря недавнему отскоку, Brent отыграла большую часть недельных потерь и даже может выйти в плюс, если до конца сегодняшних торгов превысит область 104,65 долларов. Пока котировки остаются ниже 115 долларов, отметка 100 находится в центре внимания участников рынка, сказал он.