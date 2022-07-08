Донецк, , 12:01 — REGNUM С Днём семьи, любви и верности поздравили жителей республик глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Скульптура Петра и Февронии. Образец семьи Pixabay.com

Пушилин в своём Telegram-канале праздник имеет особое значение для жителей ДНР, поскольку поддержка родных и близких «помогает выдержать все испытания этого непростого периода». Также он привёл строки из стихотворения Константина Симонова «Жди меня».

«От всей души желаю крепкого здоровья и добра, тёплых чувств и искренних эмоций. Пусть в ваших домах, как и во всей Луганской Народной Республике, царят мир и взаимопонимание», — приводит поздравление Пасечника агентство Луганскинформцентр.

Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о придании празднику официального статуса. До этого он отмечался неофициально.