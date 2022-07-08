Джакарта, 8 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подтвердила поддержку своей страной председательства Индонезии в G20, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Министры иностранных дел двух стран согласились с тем, что G20 должна продолжать работать, чтобы оставаться актуальной и способной помочь найти решения различных глобальных экономических проблем.

​В ходе двусторонней встречи главы МИД Индонезии и Австралии обсудили текущую ситуацию в Мьянме. Оба министра согласились с важностью инклюзивного национального диалога и важностью восстановления демократии в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, на «полях» министерского заседания G20 в Индонезии проходит встреча глав МИД России и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро.

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