Берлин, 8 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года мюнхенский автопроизводитель BMW продал почти на седьмую часть меньше автомобилей по сравнению с тем же периодом 2021 года в ситуации дефицита микрочипов и локдаунов в Китае, передает 8 июля Reuters.

Lim Ashley BMW

По заявлению компании, с января по июнь 2022 года компания поставила 1,16 млн автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce. Это на 13,3% меньше, чем в первой половине 2021 года, в период самых высоких продаж в истории компании, по данным немецкого автопроизводителя.

При этом за первое полугодие 2022 года продажи электромобилей выросли на 110% и составили почти 76 000 машин BMW и Mini, сообщила компания.

Таким образом, BMW близится к почти двукратному увеличению продаж полностью электрических автомобилей к концу 2022 года, как и планировалось.