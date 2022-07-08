Каракас, 8 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил генерала Владимира Падрино в должности министра обороны и объявил о новых назначениях в высшем командовании Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB). Об этом пишет Prensa Latina.

Caribbeannewsservice.com Военнослужащие Венесуэлы

Во время церемонии присвоения звания лейтенанта офицерам командного состава, техникам и военнослужащим венесуэльский лидер объявил о назначении генерала Хосе Грегорио Морено новым начальником штаба Стратегического оперативного командования.

Мадуро также назначил генерала Сантьяго Инфанте и адмирала Анибаля Брито командующими военной авиацией и боливарианским флотом, соответственно.