Токио, 8 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения в префектуре Нара. Об этом 8 июля сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правящей в стране либерально-демократической партии.

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Уточняется, что Абэ умер в больнице в городе Касихара, префектура Нара, где он проходил лечение. Ему было 67 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.