Кызыл, 8 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Кызыле перед судом предстанет 30-летний местный житель, обвиняемый в причинение смерти по неосторожности новорожденному сыну. Трагедия произошла 25 марта 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Туве.

Pixabay.com Младенец

Находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина уснул, держа двухмесячного ребёнка на руках. Не контролируя свои движения во сне, он воспрепятствовал процессу дыхания ребенка.

«В результате неосторожных действий подозреваемого ребенку вследствие закрытия дыхательных путей причинена механическая асфиксия, от которой наступила его смерть», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.