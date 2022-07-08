Саратов, 8 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 8 июля зарегистрировано 255 332 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 50 человек, накануне выявили 48 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели с начала пандемии 248 723 пациента, за сутки — 46 человек.

В ковид-центры 7 июля доставили 10 пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 132 человека, на амбулаторном — 480.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5997 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области для лечения больных с коронавирусом останется действующим только новый инфекционный центр. Остальные госпитали будут закрыты.

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