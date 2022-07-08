Тегеран, 8 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В продолжение оказания помощи Исламской Республикой Иран Афганистану, очередная партия гуманитарной помощи, включающая муку, рис, масло и сахар, была направлена нуждающимся перемещенным семьям Балхаба. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В последние месяцы Иран направил большие объёмы помощи нуждающимся в различных провинциях Афганистана.

Ранее, во время встречи с губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, представители посольства Ирана в Кабуле заявили о своей готовности предоставить предметы первой необходимости, продукты питания и медикаменты беженцам «Балхабской войны».

На прошлой неделе после наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе большое количество семей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в горных районах и приграничных районах соседней провинции Бамиан.

Согласно новым данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Афганистане, 27 000 человек были перемещены из-за недавних боёв в уезде Балхаб провинции Сарипуль.