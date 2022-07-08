Салехард, 8 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. На Ямале уже два года осуществляются выплаты ко Дню семьи, любви и верности юбилярам супружеской жизни. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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За это время 520 ямальских семей получили денежное поощрение к юбилею свадьбы.

Выплаты положены парам, прожившим в браке50,55,60, 65, 70 лет и более. Их размер равен величине супружеского стажа, сумма составляет от 50 до 70 тысяч рублей.

Чтобы получить данную выплату, необходимо подать заявление в многофункциональный центр, или в органы социальной защиты, или затратить пару минут на заполнение электронной формы на портале «Госуслуги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за любовь и верность поощрили выплатой более 3,2 тысяч пар.