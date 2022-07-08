Москва, 8 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Блогер Максим Голополосов (Макс +100 500) и его возлюбленная Настя Боднар поженились. Соответствующая информация появилась 8 июля в сообществе «Рифмы и Панчи» в соцсети «ВКонтакте».

Цитата из видеоинтервью для шоу «Петя любит выпить» Блогер Максим Голополосов (Макс +100500)

Когда именно пара связала себя узами брака — неизвестно. Напомним, что Голополосов и Боднар состоят в отношениях уже на протяжении семи лет.

Ранее Максим Голополосов рассказал, что у Боднар были проблемы с алкоголем. Из-за смерти друга у неё началась депрессия — невеста блогера начала выпивать, после чего это «превратилось в запой».