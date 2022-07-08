Токио, 8 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него покушения, пишут японские СМИ.

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По данным СМИ, Абэ скончался, так и не приходя в сознание. Ему было 67 лет.

Синдзо Абэ был доставлен на вертолете в больницу в тяжелом состоянии. Он получил ранение в шею и грудь во время выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является актом терроризма.

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