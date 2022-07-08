Воронеж, 8 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Восемь пассажирских и пригородных поездов задержаны в Воронеже из-за вынужденной остановки грузового состава утром 8 июля, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

Грузовой поезд был остановлен 8 июля в 04:45 на перегоне Сомово — Отрожка в Воронежской области, по техническим причинам. В результате остановки произошла задержка пассажирских и пригородных поездов.

Так, задержка поезда № 198 Москва — Симферополь составила 1 час 29 минут, №482 Москва — Новороссийск - 1 час 20 минут, поезд

№222 Архангельск — Адлер задержан на 1 час 2 минуты, №8 Санкт-Петербург — Севастополь на 19 минут, №44 Москва – Имеретинский курорт на 16 минут. Также на 39 минут задержан поезд №6334 Рамонь – Воронеж, на 26 минут - поезд №6336 Усмань – Воронеж на 26 минут, задержка поезда №6338 Графская – Воронеж составила 6 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в районе Сочи произошла задержка 13 пассажирских и пригородных поездов.