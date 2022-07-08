Кишинёв, 8 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии в течение ближайших лет должно стать передовой отраслью и приносить в государственный бюджет «очень много налогов». Об этом заявил 8 июля на брифинге новоназначенный глава минсельхоза Владимир Боля.

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«Наш интерес — общий: процветающее сельское хозяйство и богатые аграрии, которые платят налоги государству. Это очень простая формула работы нашего министерства», — сказал Боля.

Министр отметил, что необходимо развитие технологий в сельскохозяйственном секторе республики. Это должно помочь аграриям бороться с вызовами в отрасли.

Стоит отметить, что молдавские фермеры жалуются на недостаточную помощь со стороны государства в трудный для страны период. В этом году резко подорожало топливо и удобрения. Фермеры обвиняют власти в том, что те якобы ведут политику поддержки крупных аграрных предприятий, а мелким производителям грозит банкротство.